罷免高雄市長韓國瑜投票剩最後3天，民進黨中常會通過提案，呼籲高雄市民踴躍投票。對此，韓國瑜停頓了一下回應說，他拚市政，市民自然會有感受，以平靜的心接受市民的決定。

針對罷韓案投票，民進黨中常會今天呼籲高雄市民6月6日踴躍出席行使罷免投票公民權，不論對於罷免是「同意」或是「不同意」，都應該踴躍出來投票。

根據《聯合報》報導，韓國瑜聽到民進黨動員催票，停頓了一下才回應表示，他目前還是照著步調，用所有精力、體力拚市政，市民自然會有感受。他舉例說防疫、防治登革熱、治水，團隊都很努力，問心無愧。

高雄市新聞局局長鄭照新表示，民進黨說罷免案是公民自決，如今又直接介入，態度從曖昧轉為直接，應該給外界一個交代。罷免投票應該讓市民自己做決定，而非過多的「呼籲」介入參與，應留給市民獨立判斷的空間，不應有過多的政治宣傳。

國民黨高雄市黨部主莊啟旺則認為，國民黨已定調「單純、低調、冷處理」，他對民進黨動員令表示「尊重」。

(中時電子報)