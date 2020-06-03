明天(4日)與今日天氣類似，太平洋高壓持續增強，環境偏西南風，各地大多為晴時多雲的天氣，午後山區仍有零星熱對流發展的機率，但影響範圍較小，白天高溫普遍在34度以上，其中大臺北地區、南部地區及花東縱谷會更加炎熱，可能出現34至36度高溫，臺東由於背風沉降效應，有焚風發生的機率，請注意。

天氣風險公司預報員賴忠瑋表示，近期天氣穩定歸功於太平洋高壓，從西邊延伸到台灣周遭，也將鋒面往北邊推擠，不過也帶來晴朗炎熱的天氣，像是臺東由於背風沉降效應有焚風發生機率，提醒民眾外出活動請注意防曬並多補充水分。

賴忠瑋指出，周六前都屬於穩定天氣，下周日(7)將有另一道鋒面南下，預計影響時間到下周二(9)，屆時天氣將有轉變，雖然鋒面配合的西南風不算強，但中小尺度對流還是有發展機會，要多留意陣雨情況。

溫度部分，全台天氣炎熱，北部白天高溫約在34度以上，中南部約32度左右，一直到下波鋒面南下之前降雨機率都偏低。

賴忠瑋說，下波鋒面不像典型梅雨鋒面將與那麼強，但是梅雨季期間天氣都不算穩定，請民眾持續關注最新天氣預報。

另外中央氣象局針對明(4)日中午前後花蓮縣、臺東縣縱谷，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

(中時 )