中央宣布口罩禁售令解除，今（3）日早上開始各大電商就紛紛開放搶購，但無論是yahoo、博客來、PChome 24h等，口罩都瞬間銷售一空，這讓不少網友質疑，網路上買口罩根本比現場排隊還困難？底下卻意外釣出網友分享購買訣竅，可以一次買到三盒！

原PO在PTT上詢問，「網路買整盒中衛口罩比現場排隊難買到？」。他轉述，朋友說奇摩網路賣中衛口罩，但系統大當機，9分鐘就完售，接著博客來在11點跟著開賣，但也是大當機，10分鐘以內也賣光，讓原PO朋友直接放棄在網路上購買。

文章一出現，引起不少網友的熱議，網友紛紛留言抱怨，「口罩生產速度快 囤貨意義不大」、「網頁大當機根本買不到+1」、「我很好奇那些不會當機的人是為什麼？」。

網友分享搶購訣竅。(摘自PTT)

沒想到，這當中卻有一位內行人透露，自己在博客來上搶到3盒，要先利用網址代碼預備好，才好購買，這位網友也貼出自己的訂單證實自己確實在11點01分時搶到3盒，而他所指的代碼為訂單編號。

(中時電子報)