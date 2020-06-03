屏東縣議員周碧雲經營的樂樂等5家養雞場，長年惡臭，讓當地居民不堪其擾，前立委黃國昌多次南下陪民眾抗爭，屏東縣府去年以違反畜牧法，廢止登記及註銷畜牧場登記證。經監委楊芳玲、王幼玲調查發現，樂樂等5家畜牧場，使用同一圍籬、共同出入口，屏東縣政府及枋寮鄉公所對此事各執己見且相互推諉，延宕處理逾4年。監察院確定通過糾正屏東縣府、枋寮鄉公所。

楊芳玲、王幼玲立案調查後，實地前往「樂樂」等5家畜牧場瞭解現況，並詢問中央及地方主管機關，發現5家畜牧場自2014年12月至2015年1月間，取得「農業用地作農業設施容許使用同意書」及「畜牧場登記證書」，即擅自變更拆除各場區間之圍籬，而涉及「畜牧法」規定應合併計算其飼養規模。

監委說，屏東縣枋寮鄉「樂樂」等5家畜牧場，使用同一圍籬、共同出入口，應依「畜牧法」規定，合併計算其飼養規模及設置廢污處理設施，但卻一分為五，以迴避環保法規管制。

監委指出，然而，屏縣府及枋寮鄉公所對該畜牧場應行程序卻各執己見，待該公所於去年7月22日完成容許使用變更申請案的審查後，屏縣府方依「畜牧法」規定裁處，終在去年12月11日廢止並註銷5家畜牧場登記證。

監委表示，農委會早於2015年11月5日函釋、2016年12月19月函復履勘認定應合併計算其飼養規模在案，屏縣府及枋寮鄉公所仍爭論不休，且公文往返不下百餘件，名為釐清法令爭議，實為相互推諉、攻訐，致延宕處理，對人民權益之維護顯有不力，均有裁量怠惰之情。

監委另指出，枋寮鄉公所就所轄5家畜牧場，於2017年2月15日提出畜牧設施容許使用申請，並經登錄在案，再於6月8日駁回申請，該5家畜牧場提起訴願，經屏縣府於9月14日撤銷原處分，並令枋寮鄉公所於2個月內另為適法的處分。但該公所未能於訴願審議期間檢卷答辯，也未依訴願決定辦理，確有違失。

(中時 )