根據瑞士再保險公司（Swiss Re-insurance Company）今年4月的最新報告，2019年全球因災害事件造成的經濟損失為1,460億美元（約新台幣4.4兆元）；保險損失為600億美元（約新台幣1.8兆元），極端天氣事件是造成損失的主要因素，而日益嚴重的災害破壞性將在未來帶來更大之損失。身為地球公民的一份子，元大人壽在母公司元大金控之帶領下，秉持永續經營的理念，持續朝低碳企業目標邁進，以期達成企業與環境永續發展，努力不懈再度通過英國標準協會（簡稱BSI）ISO 14064-1:2018溫室氣體查證標準。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛2日特於元大金控總部進行「2019年CSR報告書暨ISO管理準則」聯合授證，元大金控暨子公司共獲頒CSR報告書、ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體查證、ISO 14046水足跡盤查、ISO 20400永續採購指南、ISO 45001職業安全衛生管理系統等多項證書。元大人壽總公司暨國內營業據點共計8個單位今年全數再次通過ISO 14064-1溫室氣體查證，這是元大人壽今年繼「ISO 27001資訊安全管理系統」及「BS 10012:2017個人資訊管理系統」驗證後所完成的第3個管理系統查核，顯見元大人壽對公司經營管理與企業永續的用心。

元大人壽為金融服務業，業務範疇對環境衝擊不致產生重大影響，但為履行社會責任與承諾，不斷透過各項自發性的具體行動來減少對環境的影響，為落實環境保護並推廣環保教育，更於公司內成立「環境永續小組」，建構企業內部溫室氣體盤查管理系統。公司除對節能減碳行動提供必要資源外，各管理階層更給予必要的支持與協助，這不但是元大人壽對友善環境的自我期許，更是企業永續經營對保戶承諾永續服務的具體實踐。

元大人壽強調，面對全球暖化及氣候變遷所造就的綠色經濟時代來臨，企業應有新的經營思維來面對充滿變動的經濟環境，方可提升企業競爭力，了解溫室氣體議題，體悟企業所屬位置，持續推動減碳工作，方能永續經營，並落實元大人壽推動「保險保障、永續經營、社會安康」的企業核心價值。

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