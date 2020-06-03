台灣民眾安然度過4個月的防疫生活，消費習慣也悄悄改變了!UNIQLO今公布「台灣後疫情時代服裝消費觀察報告」指出，疫情減少出門，網購已成全民化運動，45歲以上的熟齡族上網消費的人次，較去年同期成長25％，網購依賴度明顯增加。

即使網購已成全民運動，但UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩表示，實體店面仍有存在價值，線下的試穿、體驗，可以增加對服裝的掌控性，但店面要淨化、有創意體驗才行；黃佳瑩表示，這份調查也顯示，民眾線上購物、線下取貨的使用率，今年也較去年成長25％，顯示虛實整合、雙管齊下，才是完善的購物體驗。

後疫情時代，黃佳瑩表示，民眾服裝的消費趨勢將更追求健康、舒適、文創以及快樂的體驗，以服裝打造無壓生活、舒適便利性為例，好洗、快乾、易保養，就符合防疫生活頻繁換洗的需求。

台灣疫情受到控制，實體通路在消費動能逐漸恢復下，也傳出好消息；UNIQLO透露，母親節檔期的消費力道是平日的3倍之多，看到銷售數字也「嚇一跳」。

為讓民眾更好逛、更好買，UNIQLO首度攜手GU，推出最強聯合感謝祭，自6月5日至11日止，總計為期7天，雙品牌感謝祭推出防疫新生活5大必買清單，感謝祭的商品49元起，要消費者輕鬆享受購物樂趣。

(中時 )