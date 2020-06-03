病人自己當醫生！反而因此造成嚴重的後果。一名女子患有嚴重痔瘡，手術3天後回診，主訴屁股爆痛，讓她坐立難安。當她一脫褲子後，醫師一瞧被嚇到了，因為發現該女子在傷口上「亂搞」，原來是她貼了一片人工皮，且上面已經吸滿了膿水，炸裂的膿水還從一旁縫隙滲漏出來。

有時術後病情仍未改善的原因之一是病人自己當醫生，結果反而耽誤恢復。大腸直腸科醫師蕭慕琦在節目「醫師好辣」表示，曾見過剛開完痔瘡手術的女病患，回診檢視傷口復原狀況，但女病患表示自己開完刀後屁股超級痛，又紅又腫，讓她坐立難安。

蕭慕琦請女病患躺上病床，脫下褲子一看，原來女病患在她的肛門口貼上了一片人工皮，且上頭已經吸滿了膿水，炸裂的膿水還從一旁縫隙滲漏出來，眼前的景象讓蕭慕琦一看驚呆了。

蕭慕琦細問女病患為何要這樣做？她表示因為想說過去發生車禍，肢體擦傷的傷口貼了「人工皮都好得很快，都不太會留疤」，於是她就意想天開，想說可以用同樣的方式來對待術後的肛門。

女病患說如果要上廁所的話，她會採取下列方式，「大便時把它（人工皮）拿掉，上完廁所洗一洗再貼回去。」醫師一聽馬上驚呼千萬不能這麼做，肛門很髒，每天排出的糞便裡面藏有很多細菌，剛好傷口又分泌組織液，醫師對女病患說，「妳這樣一搞，剛好細菌被悶在同一個地方，然後它就爆棚了，還因此讓傷口感染後惡化。」

最後，醫師幫女病患緊急安排清創手術，並再三告誡她後續治療的照顧方式務必聽從醫囑，不要自己當醫生，否則術後「亂搞」下場超悽慘。

(中時電子報)