日本動畫大師宮崎駿繼2017年宣布將推出全新作品《你想活出怎麼的人生》後，便一直努力埋頭趕工新作，期待能在2020年或2021年讓電影如期上映。今(3)日吉卜力工作室卻宣布，今年冬季將在日本NHK電視台播出由宮崎駿擔任企劃的長篇動畫《蜈蚣與魔女》(アーヤと魔女，暫譯)，讓吉卜力粉絲驚喜不已。

《蜈蚣與魔女》改編自英國奇幻小說家黛安娜．韋恩．瓊斯的遺作，描述一位從小生活在兒童之家的女孩艾雅(暫譯)，某日突然被一位魔女收養，就此展開的奇妙生活。由宮崎駿長子宮崎吾朗執導。宮崎駿過去也曾改編瓊斯的小說，推出膾炙人口的動畫電影《霍爾的移動城堡》，此回宮崎駿父子聯手，推出吉卜力工作室首部3DCG的作品，也使吉卜力粉絲相當期待。

透過吉卜力工作室公告，《蜈蚣與魔女》製作人鈴木敏夫表示，許多人因新冠肺炎疫情，都在關心「這個世界究竟會變得如何」，而在電視或電影作品上，自然也無法逃避這樣的大哉問，讓他不禁一邊看著《蜈蚣與魔女》的毛片，一邊思考：「《蜈蚣與魔女》是能夠撐過疫情肆虐的作品嗎？」

「但在我觀看作品時，我也發現到這部作品最大的特色，就是艾雅的智慧。」鈴木敏夫說，不管任何時代，只要有智慧便能安然度過，想到這點，也不禁讓他對這部作品增添了不少信心。

鈴木敏夫以瑞典著名童話《長襪皮皮》裡的女主角皮皮與艾雅做比較，表示「如果說《長襪皮皮》是世界最強女子的故事，那麼《蜈蚣與魔女》應該就是世界最聰明女子的故事。艾雅的個性與宮崎吾朗也非常相像。」

(中時 )