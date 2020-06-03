疫情雖然趨緩，但民眾最關心的出國時間依舊遙遙無期，眼看世界第一大國－美國率先宣布解封，各大OUTLET商場紛紛推出夏季折扣搶客，國人恐怕無緣出國享受採購樂趣了！日曜天地OUTLET趁勢6/5至6/29舉辦「美國月」，號召30大美系品牌CALVIN KLEIN、COACH、POLO RALPH LAUREN、Under Armour、crocs、Champion、Levis等萬件齊發，推出OUTLET價再「買一送一」，業績目標挑戰4,000萬元，年增逾一成。

日曜天地表示，盛行於美國、堪稱是最殺折扣優惠的「黑色購物節」，每每舉辦皆引發搶購熱潮，日曜天地OUTLET為讓民眾不用出國也能感受到黑色購物節的魅力，6月5日至6月29日打造「美國月」，集結最受台灣人歡迎的美系品牌，萬件商品「買一送一」；首三日黑色購物樂，「指定商品買一加碼再送二」！

其中，美國歷久不衰的高人氣品牌COACH，肩背托特包，原價20,980元，特價6,832元，加碼送價值7,880元的FIRANO斜背包及價值1,280元的Agnes b.摺疊傘，買一再送二；經典美式服裝代表POLO RALPH LAUREN，POLO短袖襯衫，原價3,980元，買一送一；牛仔褲知名品牌Levis，LOGO T恤原價990元，買一送一。

日曜天地OUTLET同步於6月12日至29日推出美國名牌聯合廠拍會，匯集美國13大超人氣品牌陣容如CALVIN KLEIN、Under Armour、街頭潮流Champion、Dickies、防水鞋履Timberland＆ crocs等，萬件商品最低下殺1折起。6月12日首購會時間一公布未演先轟動，紛紛私訊灌爆官方FB，預料首購會將吸引千人前來搶購。

(工商 )