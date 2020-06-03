2020年球星防疫盃全國網球錦標賽，炎熱的天氣考驗選手的體能與意志力，全國排名賽男單邁入第二輪，各好手積極爭取八強門票，頭號種子曾俊欣、上周男單冠軍許育修先後登場拿下勝利。

大會頭號種子曾俊欣今天迎戰同為19歲的蔡長霖，雙方曾是國內青少年18歲組前二好手，此役善用各自優勢和對手抗衡，蔡長霖雖擁有重砲發球和雷射正拍攻勢，面對大賽經驗豐富的曾俊欣卻無法有效發揮，最終曾俊欣8比5穩穩晉級，明天將和第5種子駱建勛爭奪四強門票。

新世代潛力球星駱建勛今天挑戰34歲前輩林岱樵，目前於台師大擔任教練的林岱樵堪稱本屆賽會最大黑馬，靠著195公分的身高和左手持拍優勢，自會外賽一路闖入會內16強，不過面對底線固若金湯的駱建勛，最終林岱樵3比8敗陣下來，結束個人在本屆防疫盃的驚奇之旅。

第一站防疫盃男單亞軍李冠毅今日強碰劉少凡，同樣就讀國立體大的兩人在上周賽事才攜手收穫雙打亞軍，歷經連日出賽和單雙打兩頭作戰，今日李冠毅面對同袍兄弟稍顯疲態，反觀劉少凡運用強勁的發球屢屢保發成功，也讓底線功力穩健的李冠毅尋求不到任何突破機會，最終劉少凡以8比6勝出。

尋求男單二連霸的第3種子許育修，16強戰對上18歲青少年好手陳觀宇，許育修穩紮穩打，最終8比3幫學弟上了一課，輕鬆收下8強門票；繼昨天爆冷擊敗賽會男單第2種子楊宗樺後，黑馬尹邦碩延續個人火燙手感，再以8比5力克邱裕翔，明天挑戰4強門票。

(中時 )