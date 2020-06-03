台灣地區夏季高溫潮溼，不論是辦公大樓或住家，使用冷氣的情況非常普遍，但由於室內與室外的溫差太大，人體無法調適，引起身體不良反應，俗稱為「冷氣病」。

中醫師康涵菁表示，冷氣病主要是由很熱的地方突然跑到很冷的地方，引起血管神經不自主的收縮，所引起的一連串不舒服的症狀。輕微的冷氣病可能只是讓人覺得精神不濟、體溫微熱，是因為我們本來在戶外曬太陽全身發熱，應該要透過排汗來自我調溫，經由汗水排掉體內累積的熱，但在溫熱狀態下猛然進到冷氣房，原本張開的毛孔會因為冷氣而閉鎖起來，也把原本應該散掉的熱關在體內，就會讓人感到不舒服，讓很多人都會以為自己發燒，量體溫是正常的，但卻開始出現微熱、疲累感，嚴重甚至開始頭痛、頭暈與肩頸僵硬的症狀。

老一輩的人常說「冬至蘿蔔，夏至薑」，很多人以為是不是搞錯了？冬天很冷應該要吃薑來提高體溫，夏天那麼熱應該吃蘿蔔退火不是嗎？其實這是因為冬天的時候，大家都喜歡吃熱食暖和身體，熱性食物吃太多太過燥熱，所以冬天要吃蘿蔔去除燥熱；而夏天的時候因為天氣熱，大家吃了很多的西瓜、冬瓜等瓜果類，造成體內太涼，所以要吃溫熱的薑來去除體內因為瓜果吃太多引起的寒氣。

冷氣病也是同樣的道理，康涵菁說明，經常出入冷氣房或是長時間在冷氣房工作的人，可以喝點薑茶，薑茶的量不必很多，只要用2片薑片，加上300c.c.的熱水，悶出1杯來飲用，1天可以喝1到2杯。不過要注意，如果有喉嚨痛、咳嗽等感冒症狀時，就不能喝薑茶，因為感冒是熱症，必須退熱，若還喝了溫熱的薑茶會使病情加重。

除了喝薑茶，也可以靠刮刮痧來散掉體內熱氣，以中醫來說，刮痧是藉由皮下微血管擴張來散掉體內的熱和毒素，以西醫來說，體熱就是發炎，藉由刮痧可以把體內發炎的紅腫熱痛排放出來，刮痧的時候不必一定要刮到發紫發黑，只要刮到有痧點出來，就達到效果了。

康涵菁指出，在溫差大的地方也容易引起皮膚與黏膜的過敏，過敏誘發主因包含溫度、溼度的變化。夏季戶外溫度高達37度以上，室內空調溫度卻只有26度上下，進出冷氣房讓身體忽冷忽熱，容易誘發鼻過敏，讓噴嚏、鼻水不斷，加上空調運作時，室內溼度會變低，過度乾燥的空氣，也會讓眼球乾澀、皮膚發癢。

康涵菁建議，可切幾根連鬚蔥白，用滾水稍煮1至2分鐘，趁熱趕緊喝掉，就能幫助身體發汗，治療風寒型的過敏。在漢代，蔥白（青蔥白色部分）就已入藥，可以幫助身體發汗、加速循環，在初期感冒出現鼻塞、怕冷或肌肉痠痛時，就可喝碗熱熱的蔥白湯。但要注意的是，藥用部分是青蔥白色的那段，發汗效果會比青蔥綠色部分來的高。

●蔥白湯

材料：蔥白4根、水500cc

作法：

1. 將蔥白4根切細。

2. 水煮滾後，放入蔥白煮約1分鐘，即可熄火。

3. 加蓋燜熱約1分鐘，撈去蔥白，趁熱飲用。

適應症：冷氣病，頭痛怕冷、肌肉痠痛、流清清的鼻水。

康涵菁補充，開冷氣的時候，建議大家不要把窗戶跟門關緊，留一點縫讓空氣可以流通。且不要長時間待在冷氣房內，多到戶外活動筋骨，順便讓自己呼吸新鮮的空氣。

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(中時電子報)