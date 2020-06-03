罷韓日在即，民進黨逐步升高熱度， 民進黨智庫副執行長吳怡農3日南下參加罷韓團體晚上舉辦的「追念228遊行」活動，與民眾一同從高雄舊市議會步行至高雄歷史博物館。據傳，包括陳菊、陳其邁等人，選前之夜也會加入遊行隊伍，為罷韓全力催票。

吳怡農南下高雄展現高人氣，活動開始前半小時就有大批粉絲到現場卡位，準備一睹吳怡農風采，遊行活動開始時，近千位民眾綿延數公里，把中正路擠得水洩不通，吳怡農致詞時更有支持者大喊「回來選市長！」但吳怡農並沒有作出任何回應。

吳怡農致詞時呼籲，還有3天就要投票，這星期六不管任何立場，無論是支持韓國瑜或想罷免他，都希望高雄市民不畏風雨站出來投票，才是對民主價值最基本的尊重與珍惜，也才有可能展現高雄人的精神繼續往前走。

行政院副院長陳其邁預計4日傍晚6點前往中山大學演講，講題為「民主國家的科技防疫」，據了解，他很可能在演講結束後，「順勢」參加Wecare高雄在中山大學隧道口辦的遊行活動，藉紀念64天安門事件名義，為罷韓方衝高聲勢。

此外，地方政壇盛傳，陳菊這兩天已回到高雄，緊盯罷韓最後造勢規畫，5日晚間的選前最後一場遊行活動，不排除由陳菊、陳其邁等人攜手站出來，營造民進黨回歸氣勢。

(中時 )