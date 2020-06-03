民進黨新北市議員王淑慧涉嫌從2011年間開始利用人頭詐領助理費達385萬遭到舉報，新北地檢署4月介入調查，並收押王淑慧；新北地檢署昨日偵結，依違反貪汙治罪條例起訴王淑慧，今日移審法院，因王淑慧等人均坦承犯行，且繳回不法所得，合議庭裁定50萬元交保。

64歲王淑慧連任多屆議員，曾因「吃紙風波」躍上國際媒體版面，名聲響亮，由於選民服務紮實，深受地方肯定，未料王淑慧卻藉著職務之便，涉嫌詐領3百多萬助理費。

依照規定，公費助理補助費須向新北市議會申請，由議會支付，不是議員的薪資。

王淑慧為了詐領助理費，2011年1月與林姓男子談妥條件，以林男作人頭向議會申請助理費，每月分給林男1萬2000元至1萬8000元，其餘納入自己口袋，這樣的行為持續至2017年5月，共申請了152萬元，王淑慧約拿走40萬左右。

王淑慧接著又找上王姓、謝姓女子，讓他們分別在2014年及2017年開始以人頭方式向新北市議會請領助理費，這2名犯嫌再將帳戶交給王淑慧使用，以此方式詐領346萬元。

不只如此，王淑慧的林姓女助理雖真有在替王辦事，但林女擔心助理工作會影響她本來的勞工保險金，便與王淑惠合謀將助理一職掛在另一名游姓男子身上領取薪資。

新北地檢署4月接獲檢舉後，啟動搜索並帶回王淑慧等人，王淑慧於偵訊時坦承犯行。

全案今日移交新北地院合議庭審理，豈料王淑慧在庭上一度翻供，表示有些內容與事實不符，直到檢方認為王淑慧有串證之虞，不同意交保，王淑慧才改口全部認罪，合議庭評議後裁定50萬元交保。

(中時 )