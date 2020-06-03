政府推出振興券，表演藝術界大多保持樂觀，表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，這不是專為藝文活動，主要是刺激經濟，民眾有消費、有收入，有多餘的錢，才會投入藝文消費；阮劇團行政經理廖心彤則直接點出信用卡綁定振興券的消費行為，主要回饋給消費者，表演團體較難得到好處，「但假如是花1000元買紙本3000元振興券的民眾，我們在思考有無相關方案，如：讓民眾花600元面額，買到800元價值票券或周邊產品。」

也有藝文人士認為，並不看好振興券，「整體經濟與藝文活動的消費行為，不會那麼快回來，在疫情漸緩的前提下，保守預估需3年。」

果陀劇場行政總監林珏君表示，「振興券有機會讓民眾在消費後，拿著回饋金額，參與平常少接觸的藝文表演，或是讓疫情階段收入不充足的人，有額外金額投入藝文消費。」

雲門劇場節目經理陳品秀表示，振興券對藝文愛好者有幫助，但對一般大眾，買表演票不見得是首選，「對團隊而言，也許可考慮規劃團票折扣，或是思考高價位票價的運用，比較有幫助。」

紙風車劇團團長任建誠表示，振興券對藝文界有正向鼓勵，「但在執行面，如何讓消費者使用方便，和售票系統如何配合，要不要為振興券規劃特別折扣，但如何不造成原有折扣的混淆，加上面額不找零機制，這些操作細節，需再研究。」

(中時 )