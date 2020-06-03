男歡女愛時，不是都「有求必應」。北部地區一對小情侶，相約摩鐵滾床單，期間兩人肉體交纏，數度變換姿勢，唯有男方要求幫她「吹妹妹」遭拒，仍強行舔了「小豆子」，事後高中女不甘心，報警提告遭「口交」性侵。

被告的男生覺得很奇怪，他告訴檢警，當天他們有說有笑進入摩鐵開房間，而且是女方主動抱住他，當他們親吻，他想要進一步動作，解開女生衣釦時，也沒遭到拒絕呀。

況且動作昇華之後，他們換了三種體位，女生還坐在他身上，上下起伏許久後，兩人才筋疲力盡結束歡愉的升天怒吼，離開前還一起洗了「鴛鴦澡」。

但是，女方提告說，男孩子要求幫她「喇妹妹」吹樂器，她沒有答應，還是被強行吸吮，覺得對方很不尊重她，執意要提告性侵。檢察官調查，找來當天摩鐵服務生詢問，證實2人狀似親密，有說有笑離開，並沒有要求報警，且事後2人還有LINE往來及見面，因此檢察官全案不起訴偵結。

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(中時電子報)