英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，中國可能正在計劃對士兵作基因改造，以創造一支「未來戰士」式（Terminator-style）的超級部隊。對此，陸媒《環球時報》批評，西方媒體「走火入魔」。

英國《太陽報》引述英國皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）專家表示，經過基因改造後的士兵，在戰場上比對手速度更快，力量更強，更加聰明，甚至沒有痛覺。他們的聽力和夜視能力也會得到極大提高，「威脅顯而易見，是真實的。中國很可能花錢讓自己的部隊凌駕於西方軍隊之上，這很讓人擔憂。」

報導指該專家宣稱，中國正在所有陣線提升戰場士兵的能力。「美國在軍事生物科技、人類能力增強上投入大量資金，英國已經落後。」

對英國《太陽報》報導，大陸官媒《環球時報》表示，英國專家為炒作「中國威脅論」，竟提出如此荒謬、違背正常人理智和邏輯的論調，反映出西方社會內部確實有一批奇怪的人，在對中國的解讀上已進入走火入魔的境地。

(中時電子報)