人類總是會無知地傷害動物，有些價值觀扭曲的人甚至以對動物惡作劇為樂，行為相當令人髮指！印度近日發生一起「炸死懷孕母象」案件，讓官員都氣到下令限時緝捕兇嫌。

整起案件發生在印度喀拉拉邦（Kerala）的一處河流，一隻懷孕的母象被人發現蜷縮在河邊，全身顫抖不停，相當痛苦。起初民眾不明所以，覺得疑惑，沒多久母象的嘴巴、頭部突然炸裂，瞬間嚇壞一旁圍觀的民眾，最終只能目睹這頭母象失血過多慘死。

2男惡作劇餵「懷孕母象」吃炸彈，導致她爆炸失血過多慘死。

2男惡作劇餵「懷孕母象」吃炸彈，導致她爆炸失血過多慘死。

民眾趕緊通報當地政府、警方、動保員到場，經過調查，有目擊者表示，河邊的村莊裡有2名男子疑似將自製火藥炮竹塞進一顆菠蘿裡，然後走到河邊用這顆裝有炸藥的菠蘿引誘飢餓的懷孕母象。

果然，懷孕的母象在十分飢餓的情況下難以抗拒菠蘿的香氣，從河流對岸踏進河裡，游到這2名惡劣的男子身邊吃下那顆菠蘿，他們看到母象真的吃下這顆菠蘿後便嬉鬧著逃離現場，動保員到場時也只能目睹母象最後掙扎、慘死的畫面。

這起案件引起廣大民眾群起撻伐，當地一名重視動保議題的官員得知此案後表示，「大象是極其聰明的動物，牠們個性溫馴且容易信任人類，卻總是被傷害！當她吃下菠蘿時，一定很快地察覺異狀，她一定嚇壞了，而且想到了自己腹中的寶寶，最後選擇絕望地走回水中、蜷縮著身軀等待死亡的到來…」。

一名當時前往救援的動保員表示「當我抵達現場時，她轉身遠離群眾並走到河裡，後來無論我們怎麼呼喊她，她都不願再靠近，就只是站在那裏顫抖著，眼神直勾勾地看著河岸上的人們。」

動保員在母象死後將她殘破不堪的屍體拖上岸，並將她火化，當局也對這2名惡作劇的男子下達「限時緝捕令」，將嚴加審判2人。

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(中時電子報)