振興券推出，許多藝文愛好者已蓄勢待發，打算趁這波方案搶票，用最優惠的票價欣賞優質節目，或搶到更好的位置，下半年重量級的團隊、音樂家，包括10月將來台的維也納愛樂、11月大提琴家馬友友、小提琴家帕爾曼，都是熱門首選。

藝評人林伯杰表示，「相隔半年多，沒有國外巨星來台演出，這段時間都是透過YouTube欣賞這些音樂巨星演奏，現在要使用振興券，無論是資深愛樂者或剛入門的觀眾，都建議可從這幾場重量級的演出開始。」

下半年值得注意的演出，還有無垢舞蹈劇場的經典作品《花神祭》，全場近乎朝聖般的和緩動作令人摒息，多次贏得國際藝術節好評。藝評人黃佩蔚表示，「《花神祭》表現人性糾結、掙扎、物慾和生命，透過春夏秋冬變化，以及天地萬物消長，反映人性七情六慾。」

此外大型音樂劇製作《台灣有個好萊塢》也將重返舞台，藝評人白斐嵐表示，「這部戲以台語演出，語言豐富，連帶音樂也變得豐富，加上劇情說的是台語片的電影史，更加吸引人。」

近期竄起的演員蕭東意新作《東意在哪裡》亦值得關注，白斐嵐認為，「他喜劇的節奏感抓得很好，常有天外飛來一筆的想法，令人驚喜。」

(中時 )