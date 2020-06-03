懷孕生產是女人生命中的大事，今年45歲的張太太，歷經3胎自然產，在剛生完老么之後就出現咳嗽漏尿的症狀，雖勤做凱格爾運動後半年內稍微改善，但隨著年紀增長，膀胱愈來愈不聽使喚，從一開始大笑、咳嗽，逐漸嚴重到連跑跳也出現尿失禁。因為害怕動身而導致體型變胖、社交減少，再加上頻繁漏尿導致私密處潮溼，造成陰道反覆發炎，還合併尿道膀胱炎，必須一直吃藥治療，實在是有苦難言。

婦產科醫師郭安妮說明，尿失禁是指不自主的漏尿，常常在某些情況下突然就有尿液流出，不受身體控制。女性常見發生在咳嗽、大笑、打噴嚏、搬重物、跳繩等，腹壓突然升高時，因骨盆底及尿道肌肉變得鬆弛，導致尿液滲出，甚至會感覺膀胱有下墜感，稱為「應力性尿失禁」，也是女性尿失禁的主要成因。

女性隨著年齡增長及自然老化，尤其是在停經後面臨更年期的女性骨盆腔肌肉韌帶鬆弛，以及多次自然生產導致骨盆底肌肉鬆弛、子宮脫垂，都是應力性尿失禁的高風險族群，部分患者是因為慢性咳嗽久咳不止，或是便秘嚴重造成腹壓升高的尿失禁。一般而言，症狀輕微可能有時會漏尿1、2滴；若輕微咳嗽或走動就會漏尿，平時需使用護墊防護或甚至使用夜用型衛生棉阻絕滲漏時，就稱為嚴重尿失禁。

郭安妮指出，輕微尿失禁並不影響生活品質，建議患者能從喝水改以少量多次及頻繁排尿、減少提重物，或多做凱格爾運動，藉由縮肛運動增強骨盆底肌肉的活性，強化排尿機能。然而，應力性尿失禁出現的漏尿尚無特效藥物可治療，若透過物理治療或藥物治療無法改善，中重度患者可考慮施以手術來改善。

目前針對應力性尿失禁的治療方法，除患者可勤做凱格爾運動外，主要包括雷射治療及尿道中段懸吊術。前者採用深入陰道內的雷射手術進行環型治療，透過組織結熱效應刺激膠原蛋白增生，改善鬆弛和乾澀，進而達到收縮緊緻效果，適用於輕中度患者，每月1次，連續3個療程，並搭配電療刺激進行修補，降低漏尿的機率。

至於侵入式的尿道中段懸吊術，則是將特殊設計的人造纖維無張力懸吊帶，置放於尿中段下方處，向上托住尿道和陰道的作用，可防止漏尿的發生。郭安妮表示，尿道中段懸吊術的優點是傷口小、手術疼痛低，副作用少，針對嚴重的尿失禁患者而言，術後能快速有效改善漏尿的困擾。

漏尿雖不是大病，可是會因為害怕身上傳出一股尿騷味，而不敢大笑、逛街，甚至出外旅行，為不少女性帶來精神心理的折磨。郭安妮強調，產後婦女應盡快練習強化骨盆底肌肉的凱格爾運動，有助回復正常機能，並建議不需隱忍尿失禁的問題，應與醫師討論、選擇適合自己的治療方式，就能重拾美好人生。

(中時電子報)