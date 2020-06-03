癌症時鐘加快16秒！衛福部國健署發布2017年全台癌症發生數據，每4分42秒就有1人確診癌症，相對2016年4分58秒加快16秒，新發癌症人數11萬1,684人，相較前1年成長5,852人，但發生率增加死亡率卻下降，原因就在於國健署推廣癌症癌篩檢的人數增加，讓早期診斷處置機會上升，也就提高治癒率。

癌症發生中位數63歲 男女癌症新確診各約5萬人

國健署癌症防制組林莉茹表示，2017年癌症發生年紀中位數，與上1年（2016）一致，都是63歲。但隨著人口老化與不健康生活形態，癌症發生人數恐持續上升，比較男性與女性新癌發生人數，男性有5萬9,297人，每10萬人口約335.7人發生癌症；女性有5萬2,387人，每10萬人口約281人；男女各增加5.7人與11.9人。

然而癌症發生人數雖增加，但不論男性與女性標準化死亡率連續7年卻呈現下降。林莉茹解釋，癌症人口增加，如老化、環境、遺傳、生活習慣等因素外，另1項發現癌症主因的因素，就是癌症篩檢逐漸普遍化，例如：女性乳癌發生率大幅上升，但新發生都是早期癌症，存活率都能有9成以上。

健檢找出早期癌症提高存活率 有症狀才檢查多是末期

分析男性癌症之首大腸癌，確診期別最多是第3期，再來是第0期與第4期。林莉茹解釋，藉由大腸癌篩檢，大多數都可以發現早期大腸癌，5年存活率都可以有9成以上，但第3期才發現5年存活率就僅約7成，4期發現就大幅降低成13%，顯見癌症篩檢重要性，越早發現存活率越高。

國健署統計，定期接受子宮頸抹片檢查，可以降低70%子宮頸死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可以降低41%癌症死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，可以降低35%大腸癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，可以降低吃檳榔與吸菸習慣的26%男性死亡風險。

新冠疫情降低癌篩意願 國健署下半年將推社區篩檢計畫

不過讓人憂心的是，今年新冠情影響下，2020年上半年癌症篩檢率下降。國健署署長王英偉表示，可能民眾擔心害怕到醫院，4個癌篩檢的執行率降低，或發現可能罹癌後，前往醫院複診人數也減少，都相當令人擔心可能隨著檢查人數下降，導致癌症患者無法早期診斷、錯失機會，等到末期有身體明顯症狀才到醫院。

林莉茹強調，2020下半年將增加4癌篩檢執行率，讓民眾可以在醫院外，也能接受檢查，例如與民間企業合作，在勞工接受身體檢查時，同時導入癌症檢查，也可能前往職業場地，宣導癌症衛教，同時也希望現場就能檢查，讓癌症檢查可以從醫院走出社區，民眾不需要到醫院，就能接受4癌篩檢。

國健署癌症防制組組長林莉茹解釋，每年各醫院會先統計新確診癌症病患，隔年對衛生單位申報總資料，次年再整併處理資料，需等診斷確立才能收錄，整體作業花2年時間，國健署就會發布最新10大癌症資訊。（資料來源／衛生福利部國民健康署；圖／NOW健康製作）

王英偉呼籲，如果沒有出現症狀，藉由篩檢找出癌症，大多是癌前病變或早期癌，馬上接受治療存活率都很高。另一方面，王英偉也說，癌症是數10年不良習慣造成，世界衛生組織指出3至5成癌症可以避免，杜絕菸、酒、檳榔，做好體重控制、均衡飲食、定期篩檢，就能大幅降低癌症危險。

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(中時電子報)