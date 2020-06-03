中央流行疫情指揮中心5月18日起針對返台的遠洋漁船實施「一人一室」居家檢疫，讓漁民罵聲不斷。圖為之前鹽埔漁港檢疫碼頭，遠洋漁船入港後隨船檢疫14天。（謝佳潾攝）

遠洋漁船現回台要實施「一人一室」居家檢疫，但外籍漁工住的防疫旅館，有漁民反映1間1晚3200元的房間，上網訂只要1000多元，質疑「被坑了」。（民眾提供／潘建志屏東傳真）

遠洋漁船現回台要實施「一人一室」居家檢疫，但外籍漁工住的防疫旅館，有漁民反映1間1晚3200元的房間，上網訂只要1000多元，質疑「被坑了」。結帳單上每間每晚2200元已扣除政府補助1000元。（民眾提供／潘建志屏東傳真）

中央流行疫情指揮中心5月18日起針對返台的遠洋漁船實施「一人一室」居家檢疫，漁民罵聲不斷。有漁民指出，外籍漁工居住的防疫旅館價格是網路上訂的2倍多，氣憤「被坑了」。縣府表示，防疫旅館設立與價格無法強制，會對業者協調勸說。

洪姓船東指出，他有8名外籍漁工5月25日入住恆春一家防疫旅館，業者表示每日每間3200元，扣除政府補助的1000元每間2200元，因入住當日不算檢疫日，8人15天共付了26萬4000元。

他上網查詢，發現該旅館每日房價僅約1200元左右，質疑業者根本坐地起價。他說，漁民根本無法選擇防疫旅館，縣府的防疫巴士載到哪就只能住哪；這種價格明顯把漁民當「盤子」（冤大頭），讓人無法接受。

屏東縣目前有6家防疫旅館共約500間房，屏東市3家、屏北1家、屏南2家，截至3日入住中的居家檢疫者132人，其中漁工116人。縣府交通旅遊處長黃國維說，防疫旅館是縣府請託業者設立，絕不會強制漁工住哪家，而是依漁工數、旅館空房數進行媒合。

至於價格部分是市場機制，縣府較難插手，防疫旅館本就會增加些清潔殺菌、員工風險等成本，會再跟業者協調、勸說。因應將至的遠洋漁船返台高峰期，縣府會持續與縣內旅館業者溝通，提供做為防疫旅館，也會媒合入住鄰近縣市的防疫旅館。

(中時 )