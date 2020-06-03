韓國政府3日宣布追加35.3兆韓元預算，規模創下史上最大紀錄，同時也是2020年第三度追加預算。韓國政府為了緩解新冠肺炎對經濟的衝擊，迄今共挹注270兆韓元救經濟。

受此消息激勵，韓國Kospi指數3日開高走高，終場大漲2.87％，收在2,147點。

新冠肺炎疫情嚴重打擊韓國經濟，韓國政府迄今推出的振興經濟措施，合計約占國內生產毛額（GDP）的14％。

第三輪追加預算目的在保障工作機會，開發新冠肺炎疫苗，提供折價券刺激消費，同時對遭受疫情重創的中小企業提供更多貸款。追加預算需得到國會批准。

最新追加預算將提供23.9兆韓元財政挹注，協助企業、商家與家庭度過危機，同時彌補因疫情導致的政府收入短少，金額估計為11.4兆韓元。

疫情衝擊商業活動、貿易和消費支出，韓國財長洪楠基（Hong Nam-ki）日前表示，政府致力支撐經濟，此刻沒有餘裕顧慮負債占GDP比重。

第三輪追加預算將讓韓國2020年負債占GDP比重升至43.5％，反觀疫情爆發前的負債比重不到GDP的40％。

洪楠基在第三輪追加預算公布的數日前表示：「韓國正陷入經濟危機，我們別無選擇，只能推出更多財政措施，因為財政政策是政府最後的堡壘。」

韓國日前下修2020年經濟成長預測，由擴張2.4％下修至成長0.1％，恐寫下1998年亞洲金融風暴以來最差表現。韓國2019年經濟成長2％。

新冠肺炎重創倚重出口的韓國經濟，除了政府祭出財政刺激，韓國央行自3月以來兩度宣布降息。

截至5月，韓國出口已連續3個月萎縮，且經濟前景仍籠罩陰霾，主要因為疫情肆虐全球，以及全球兩大經濟體美國與大陸關係再次緊張。

(工商 )