沈玉琳、楊皓如、趙天麟以及兩性專家廖輝英近日錄《這事有影嘸》，跟主持人林美秀暢聊「聽某嘴，是不是真的能夠大富貴？」主題。節目一開場上演一齣「笑」果十足的荒謬短劇，沈玉琳大聲嚷嚷，「好老婆是教出來的，不要覺得天上會掉一個好老婆下來，男人就是要掌權！」結果老婆電話一來，馬上唯唯諾諾附和，他笑說：「這根本就是我的日常寫照！」

沈玉琳笑稱自己在家中唯一負責的工作就是「賺錢、賺錢、賺錢」，其他的所有事情，小至買咖啡，大至買房子，他都絲毫沒資格過問，甚至就連女兒要讀哪所學校，他都只是把資料準備好，讓老婆大人做決定。趙天麟和老婆則是傳統的男主外、女主內，雖然工作賺錢由他負責，但大小家務全由老婆一手包辦，自己樂得當家裡的康樂股長，帶著全家大小出去玩，吃好料。

林美秀（左）主持《這事有影嘸》。（民視提供）

楊皓如則分享，家中有一件事，老公至今就是不願做為一家之主來處理，那就是「保險」，楊皓如認為這是為了自己及孩子買一個人生保障，但老公卻認為那就是業務的銷售手法，無法理解為何要花錢買一個無形的東西，甚至連自己怎麼過世的都要被限制，才能拿得到錢，最後她也鼻子摸摸，靠自己打理這件事。

(中時 )