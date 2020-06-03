高雄傳出一起墜樓意外，一名來自屏東的廖姓女子，獨自到高雄工作，不知什麼原因從21樓住處墜落，3日凌晨6點被發現全裸陳屍在租屋處樓下，身體嚴重扭曲變形，根據警方調查，女子墜樓前6小時，男友曾到住處拜訪，警方也在家中找到毒品，認為生前可能有使用藥物，詳細死亡原因有待調查。

33歲廖姓女子3日清晨6時許在高市租屋處墜樓，該棟大樓住戶和管理員聽見碰一聲巨響，發現有女子墜樓當場死亡，新興警方獲報封鎖現場，查出死者租屋21樓，房間內鎖、氣窗開啓，屋內並無打鬥痕跡，桌上留有1萬多元，並沒有遺書，但住處內有K盤，懷疑女子生前有用藥，詳情仍待進一步釐清。

警方調閱大樓和路口監視器，發現2日深夜11時許，男友人曾到死者住處，3日凌晨0時離開該大樓，女子在大約6個小時後墜樓，房內因無打鬥痕跡，初判應不是遭人推落，警方今午已通知家屬認屍，將進一步調查廖女墜樓原因。

據了解，廖女家住屏東，隻身到高雄從事服務業工作，疑因疫情關係，造成工作不穩定，收入減少，從屋內有貼不少勵志標語，足以見得其生活、工作似乎不如預期而自我鼓勵，不過警方在屋內發現K盤，懷疑死者生前曾吸食毒品，但還需進一步相驗釐清。

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