諾貝爾文學獎前年因性醜聞停頒，去年又因為將2019年獎項頒給奧地利作家彼得．漢德克引起爭議。他一得獎，國際間許多作家立刻撰文批評，指責他有如道德文盲。然而這位德語世界最受爭議的作家，創作半世紀，有超過60部著作，在劇場和文學有著極大成就，獲獎縱使爭議，以藝術成就而言卻實至名歸。

在2016年的德國紀錄片《彼得漢德克：我在森林，晚一點到》中，劇組到他的巴黎郊區住宅與他展開對話，前後拍攝三年，和他一起穿越林間、走過四季，聆聽他朗讀遊歷隨筆，分享他對蘑菇、針線活的熱愛。他的妻女也入鏡，解析這位爭議大師鮮為人知的過往細節。

漢德克出生於二戰期間，於少年時期開始創作，自殺母親和酗酒繼父都曾是他創作的題材。23歲時，他發表劇作《冒犯觀眾》引爆空前轟動，一舉改寫劇場史，之後更與德國電影巨擘文溫德斯合作，共創《守門員的焦慮》、《歧路》、《慾望之翼》、《戀夏絮語》等影史經典。

不過漢德克爭議連連，2014年曾稱諾貝爾文學獎「根本就該被廢除」，還支持挑起種族爭端的「巴爾幹屠夫」的前塞爾維亞總統米洛塞維奇，甚至否認戰爭期間塞爾維亞人的種族屠殺行徑。過去也因為爭議，一度拒領2006年的柏林海涅獎，後來當年獎項直接被取消。

《彼得漢德克：我在森林，晚一點到》將於6月19日在台上映。

(中時 )