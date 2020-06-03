據美國政府高層透露，總統川普最快本周就會與白宮資深顧問會晤，討論新一輪疫情紓困方案的政策選項。據悉將以鼓勵民眾復工及恢復正常生活為主軸，好盡快重新啟動陷入掙扎的經濟。

川普幕僚團隊的新紓困方案提案，主要在鼓勵美國大眾重返工作崗位，以及回復正常生活，包括外出上餐廳用餐和度假。

但透露此消息的美國官員提醒，川普本周與幕僚會面的計畫也有可能生變，主要是白宮正緊盯全美因非裔青年佛洛伊德之死掀起的暴動。

白宮評估自今年下半起，將每周600美元的失業補助減為250至300美元。或是考慮把補助設為勞工薪資的一部份，確保工作收入比他們每周領取的失業津貼多出30％到40％。

川普政府也討論在未來3到6個月，針對在美國國內度假的家庭或個人，給予旅遊稅扣抵或減免優惠。

此外為鼓勵企業回流美國，白宮考慮將允許企業扣抵資本支出成本的特定條款永久化，該條款原訂自2022年開始逐步退場。符合資本支出扣抵條件的，包括生產線從中國或其他國家撤離。

(工商 )