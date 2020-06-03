行政院今（3)日公布政務委員重新調整後的督導業務與法案審查分工表，吳政忠轉任科技部長後，科技政委出缺，不過，行政院發言人丁怡銘表示，科技會報召集人是院長，副召集人是科技部長或科技政委，現在沒有科技政委，由科技部長吳政忠當副召集人，沒有問題。

丁怡銘指出，剩下的一個政委缺，依行政院慣例，不一定要補滿，因此暫時沒有要補，以保留彈性空間。

他說，行政院長蘇貞昌上任後進入「大部長」時代，部長表現比較重要，過去政委召集部長做決策，現在則比較沒有這種狀況，涉及跨部會業務政委才會介入，回歸協調各部會的角色。

由政委轉任國發會主委的龔明鑫主管財經與能源政務，包含國發會、經濟部、原能會、交通部、財政部、中央銀行與金管會。

吳政忠轉任科技部長後，其政委任內督導的科技部目前則沒有劃歸任何一位政委，國家通訊傳播委員會（NCC）則改由政委羅秉成督導。

而原本由科技政委督導的科技會報，丁怡銘說，科技會報召集人是院長，副召集人是科技部長或科技政委，現在沒有科技政委，由科技部長當副召集人，沒有問題。

新任政務委員黃致達負責督導公平會、主計總處、人事行政總處和國發會管考部份的業務。

在行政院內業務部分，行政院副院長陳其邁督導消保處；政委林萬億督導食安辦；羅秉成督導性平處；政委吳澤成督導國土辦、災防辦；祕書長李孟諺兼各聯服中心主任；丁怡銘則督導新傳處。

(工商 )