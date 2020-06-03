前男團5566成員之一小刀（彭康育）出道沒多久就退居幕後，自立經紀公司當老闆，結束和女星許慧欣9年情後，就娶到台玻集團二千金林文晴，在外界眼裡是個好老公、好爸爸。豈料，今(3)日遭《周刊王》爆出和一名酒店紅牌Amber相當曖昧，多次進出對方豪宅；稍早小刀主動在臉書曬照回應，稱「認真工作」。
小刀被拍到屢次進出一名正妹的豪宅，兩人互動頻繁讓外人不禁猜測雙方關係不一般；而調查過後才知道正妹叫Amber，是台北一間知名酒店的紅牌，身邊不乏多金男追求。不過，小刀傍晚5點左右在臉書發文，曬出和底下員工一起工作剪片時的合照，慶幸地說「還好胖胖（小刀的員工）有拍照發IG」。
根據小刀照片敘述，表示他和員工都在認真工作，「不是豪宅是15坪大的後期工作室，不幫忙拿東西哪有手拿電梯卡」、「工作時間肚子餓買便當吃很正常吧」；儘管小刀沒有正面表示在回應周刊爆料，但仍意有所指地表說，「害到工作人員了」。
(中時電子報)
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