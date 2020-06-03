5月25日，美國明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）發生喬治·佛洛伊德（George Floyd）遭警方強壓頸部致死事件，引爆全美各城市的抗議，甚至發生流血衝突。英國首相強生（Boris Johnson）表示，他能理解人們的抗議，不過也勸告「抗議應該以合法合理的方式進行。」

美聯社報導，自佛洛伊德的死亡悲劇後，美國軍警至少逮捕了9,300過於激烈與暴力的抗爭者。

一向支持川普的英國首相強生，在這個事件上，選擇不同意美國總統川普（Donald Trump）指責抗爭者的立場，他說「佛洛伊德的死，是不可原諒的」、「很能理解人們為什麼抗議」。

強生對議員們說：「美國發生的事件實在令人震驚，這是不可原諒的，我們都在影片上看到了這一點，我完全理解群眾們抗議這樣的錯誤」

他補充說：「抗議應該以合法合理的方式進行。」

強生試圖與川普保持溝通，大家都知道他們關係好，而他帶領英國退出了歐盟，美國是他的支持者。國會反對派呼籲英國政府，中止向美國出口催淚瓦斯和橡皮子彈，對此強生不置可否。

強生說，英國的所有武器出口，都遵守人權義務，而且英國在這方面可能是最嚴格的國家。

儘管近年來，英國發生幾次致命的槍擊事件，但是大多數英國警察在出勤時，是不攜帶槍支的。

(中時電子報)