立法院休會，教育文化委員會召委高金素梅排定明天赴高雄考察，被綠委吳思瑤批評利用考察行程為韓國瑜做政治動員。國民黨團晚間發新聞稿表示，吳思瑤加入「罷韓國家隊」的行列，真正的目的是幫菊姐掃除障礙，避免弊案被追查出來，敬告吳思瑤，「君子所見無不善；小人所見無不惡」，收起妳的小人肚。

吳思瑤在臉書質疑休會期間牌考察「前無古人後無來者」，真的很少見，且考察項目非中央主管的教育文化設施機構，而是鎖定高雄市政，還刻意安排「雙語」教育現場，截至目前共7位國民黨立委報名，還跨委員會共襄盛舉，堪稱前所未見的大動員，一起在冷掉的韓流裡取暖。

對此，國民黨團晚間發新聞稿大嘆，看到吳思瑤的臉書貼文，實在讓人哭笑不得，雙標就算了，還敢大剌剌的寫出來！讓人感到無言。

國民黨團表示，吳思瑤加入「罷韓國家隊」的行列跟著數落無黨籍召委不應該去高雄辦考察的種種，真正的目的只有一個，幫菊姐掃除障礙，避免弊案被追查出來！在這裡只想敬告吳思瑤委員，「君子所見無不善；小人所見無不惡。」收起妳的小人肚，讓我們回答妳的問題。

國民黨團接著逐一駁斥吳思瑤質疑的事項：

第一、妳說休會排考察很少見？請問妳同黨召委排自己的選區的考察要不要迴避？標準要不要一致？到底是考察還是要資源？高雄綠委一大堆，忙著搞罷免不願意協助高雄爭資源，妳在台北冷氣房跟著喊罷免，是不是怕陳菊的案子被追查出來？前年高雄道路破了五千多個洞，也不見妳出來說幾句，難道幫高雄爭權益還要分藍綠？

第二、立法院教文委員會考察「雙語教學」、「電力設施改善」，有問題嗎？高雄子弟不能接受「雙語教育」、高雄人不能用比較「優質的電力設施」？不要忘了，這些都是行政院賴前院長清德推動的重大政策！妳是忘記了，還是害怕想起來？

第三、如果吳委員認為這次考察有問題，妳也可以報名一起參與，看看藍委到底去考察，還是去玩？監督立院同事乖不乖？不要只在冷氣房裡寫臉書，刷存在感順便向黨中央表忠心？

如果七位藍委出席考察被妳誇大為超級大動員，那比的上法務部、中選會、交通部、國防部、教育部、高鐵、台鐵等「罷韓國家隊」的華麗陣容，光芒四射，眼睛都快睜不開了！

如果立法院考察不應是政治的秀場，那臉書也不應該是您刷存在感，表忠心的地方！

如果妳認為此次高雄考察是作秀？是秀場？妳應該去高雄好好監督韓市府團隊，好好監督妳的立委同僚是不是在作秀，不是嗎？不要只會在冷氣房裡寫臉書，這樣鄉民也會！不用立委來做！國家及選民給妳政務官的待遇及尊崇不是要妳寫臉書的好嗎？

(中時 )