本周將有兩家規模較大的公司進行首度公開募股（IPO），它們分別是華納音樂集團與ZoomInfo科技公司 。外界預期這兩起具有指標意義的IPO，可望讓沉寂一時的美國IPO市場再度轉趨活絡。

華納音樂與ZoomInfo各自在周三（3日）與周四（4日）進行IPO，預計上述兩家公司籌資金額累計將超過25億美元，加上本周還有三家公司也會掛牌上市，這將使得本周成為今年來美國IPO規模最大的一周。

華納音樂IPO將發行7千萬股，若以每股定價介於23到26美元之間計算，預料籌資金額最高可達到18.2億美元，創下今年最大規模IPO。至於ZoomInfo則計畫以每股19到20美元價格發行4,450萬股，籌得資金推估可達8.5億美元，也將成為今年科技業最大IPO。

另外本周其他三起IPO，分別為生物製藥公司Applied Molecular Transport與Pliant Therapeutics，還有支付處理業者Shift4 Payments。

先前受到新冠肺炎疫情影響，與之後對經濟和金融市場造成重創，導致美國IPO市場年初以來陷入相對沉寂。但隨著各州已在上月陸續放寬封鎖措施、加上美股也呈現強力反彈，帶動IPO市場也逐漸嶄露回春跡象。

(工商 )