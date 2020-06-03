世界銀行在最新報告指出，新冠肺炎疫情恐對新興市場經濟體造成持久損害，即便疫情和封城危機過了五年，新興市場與低收入國家的經濟可能依舊深陷低迷。

世銀表示，新冠肺炎已經讓全球經濟跌入嚴重衰退，而且新興市場能快速走出這場公衛危機的說法令人質疑。

根據世銀2日出爐的《全球經濟展望》報告顯示，「本次異常嚴重的疫情與經濟損害，不僅『讓產出水準永久損失的風險上揚，同時也讓潛在產出成長永久降低的風險加劇。』」

報告指出，「疫情可能對全球供應鏈、全球貿易和財務流動造成長期損害，新冠肺炎恐改變長久以來的經濟成長結構。」

報告指出，就一般新興市場國家而言，若是經濟衰退導致金融危機，潛在經濟產出恐在5年內降低8％。此外，石油出口國家將遭受更嚴重損害，經濟衰退和油價崩跌可能讓經濟產出大跌11％。

世銀副總裁帕薩巴席歐格魯（Ceyla Pazarbasioglu）受訪時指出，多數新興市場和開發中經濟體在本次公衛危機發生時，就已經處於不利地位，而且這是自二次世界大戰以來最嚴峻的衝擊。

與十年前的全球金融危機相比，新興市場國家在經歷新冠肺炎疫情時，面臨更沈重的債務負擔、人口老化、大宗商品需求疲弱，和貿易緊張，後者在疫情爆發之前便已經削弱國際商品和服務流動。

有別於美國和歐盟等富裕國家，政府大手筆推出振興經濟計畫，致力重振受疫情重創的經濟，但幾乎沒有新興市場經濟體有能力大幅舉債，推出相似的刺激經濟方案。

值得一提的是，富裕國家祭出財政和貨幣政策救經濟，但目前仍不清楚在疫情結束後，這些國家的經濟是否能重回往日榮耀。

(工商 )