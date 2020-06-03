前國民黨主席洪秀柱「護憲保台柱姐開講」邁入第九集，邀請國際與兩岸問題專家賴岳謙教授，從港版國安法談美中臺之間的議題。洪秀柱以民進黨政府恐嚇台灣人民，提醒國人「看清時局、精準研判」，並感嘆說到「川普瘋了！美國亂了！台灣病了！」強調唯有捍衛中華民國憲法才能保台。

賴教授先指出，川普不滿港版國安法的原因，除了動搖美國在香港金融中心的地位，更重要的是威脅到美國駐香港的美國中央情報局。賴教授表示美國人很清楚川普說要制裁香港，就是出一張嘴而已，說要香港的美商撤走，實際上根本沒人要走。若兩岸重啟戰端，對岸在一週內即結束戰局，依照當前中美國力，對岸不是不能打而是不想打。

洪秀柱表示，從港版國安法來看，蔡英文對香港的態度反覆，一下說要力挺香港、支援香港，一下又說必要時廢除港澳關係條例，棄港而去，利用完之後就切割，這心態到底是什麼？而廢除港澳關係條例，到底是要懲罰大陸還是香港？兩位也針對1997年香港歸屬問題，談到當時的李登輝總統曾宣示香港主權屬於中華民國，若依此探討反分裂法，完全符合任何一個正常國家的需要！

洪秀柱進一步指出，民進黨說反送中，是香港捍衛民主、自由、人權，而美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發的暴動，就說是暴徒，根本就是雙重標準！賴教授表示，這次美國的暴動，其實是反抗種族歧視，長久以來，在美國社會中領導人幾乎都是白人，而有色人種是被歧視的，國際上並沒去看見美國的人權問題，反而是利用媒體把它定位成暴徒，卻不以反抗種族歧視的角度去做報導，然而台灣媒體也就跟著歐美媒體去誤導事實。

賴教授從美國因種族歧視引發的暴動，反觀並擔憂台灣人民的弱智問題，表示台灣人很善良、很單純，容易被深藏政治動機的人操控，舉例來說，反送中明明就是反送台，因為是為在台灣發生的香港情侶兇殺案要求引渡而來的，但廣大民眾卻被誤導成是反送中。

(中時 )