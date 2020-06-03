罷韓投票將在本周六舉行，兩方攻防也進入白熱化。有網友在臉書上PO出段一影片，內容是一位高雄大哥向大家闡述高雄的現況，並指出韓國瑜到高雄後帶來很多改變，希望能讓他先做做看。

臉書粉專《民間公道連線》PO出段一影片，內容是一位在地高雄大哥的真心話。這位大哥表示，以前高雄空氣很差，看不到藍天，但韓市長來了之後，這樣的情況有得到改善，雖然不是完全。他也說，老百姓也沒要求什麼，就是路好一點、錢好賺一點，然後好的空氣、好的水，並指出，從以前就的政府到現在的韓市府，他有感受到這個團隊有在做事，雖然不是百分之百，但已經看得到了。

高雄大哥批評民進黨，現在的議員和立委都你們的，可是你們有給高雄爭取到什麼？高雄在難過，治理登革熱和建設要錢，你們有出過什麼力？只有講罷免，每個都在講，他很沉重的表示，為什麼一定要傷害高雄市？我們沒欠你們。我們這些老百姓一樣在繳稅，沒欠政府，你們這些政治真的很齷齪。

高雄大哥說，大家活這麼久了，心中都有一把尺，應該知道是非對錯。並感嘆，媒體從49台到57台，有幾台在說公道話？每次都報不好的，能不能稍微公平一點？並直批媒體都被包光了，這樣的報導對高雄沒幫助，而且根本是在虧待高雄。

最後，高雄大哥呼籲，讓人家先做看看，既然市長是我們選出來的，89萬人選出來的，就讓他先做4年看看嘛，做不好不用你們來罷免，我們就會叫他不要做了，不是嗎？

網友們也留言回應，「正港南部人的公道」、「這才是高雄人的心聲」、「說出高雄多數人內心話」、「傳統的高雄人觀念，早就被綠色政黨統治下，灌輸綠色思想，比北韓權威還要神話。這種家家戶戶一代傳一代，跟北韓勞動黨不分上下，高雄人的悲哀」。

(中時電子報)