108學年UBA大專籃球聯賽公開二級本周在高雄義守大學體育館進行4天激戰，將產生男、女子組前4名升上一級的隊伍，如同一級勁旅，萬能科技大學和國內第一學府國立台灣大學，也有黑色臉孔外籍生，可惜兩隊今天都落敗、止步8強，無緣升上公開男一級和其他外籍生較勁。

台灣大學的白凱文（Kevin Bayili）來自台灣前邦交國、西非內陸國布吉納法索，以前踢過足球，後來愛上籃球，知道台灣籃球風氣盛行，在台、布兩國斷交前就來台唸書兼打籃球，目前是台大機械工程學系研究所碩一生。

已經來台大約6年的白凱文，當初有上過語言學校學中文，因此溝通沒有問題，他笑說：「台灣的足球人口比較少，所以就覺得打籃球也不錯，平常我也很喜歡看NBA，最欣賞湖人隊的球星詹姆斯，覺得他的故事跟態度很棒，場上、場下都是值得我們學習的榜樣。」

至於文化、飲食、生活上，白凱文已經相當適應，除了臭豆腐這個傳統美食，大部分都還蠻習慣，「我最喜歡牛肉麵了，還有蘿蔔糕。」白凱文明年1月滿25歲，如果趕得上在24歲時登錄進參賽名單，或許下季還有機會看他繼續為台大男籃效力，如果沒有，這將是他UBA最後一個球季，回憶大專籃球生活，他說：「其實很希望可以幫球隊到一級挑戰看看，可惜球隊本季無緣擠進公開男二級四強，未能取得升上公開男一級的資格。」

白凱文所屬的台大，今天58比81不敵由前達欣工程隊名將張智峰、蔡峻銘領軍的中原大學，未能獲得前進一級的席次，而中原大學在達欣工程建教合作幫助下，也有尋覓外籍生的打算，而且是來自非洲國家塞內加爾、奈及利亞，就等疫情過後辦理簽證，希望能補強球隊禁區戰力，增加挑戰一級的本錢。

(中時 )