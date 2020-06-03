行政院近日推出「振興三倍券」刺激民間消費，可用1千元換取價值3千元的消費券，使用時期限為今年7／15至12／31。不過在野黨卻質疑，三倍券最低面額為200元，不能找零的話，等於變相排擠小攤商。對此，行政院發言人丁怡銘表示，「實務上」店家可以選擇找零。不過這回答網友反而更不能接受，指出政府這回應實在「沒擔當」。

振興三倍券推出時有註明「不能找零」，不過行政院發言人又轉彎說「實務上可找零」，網友就在PTT上表示，我真的沒看過這麼「沒擔當」的政府，自己想出來的政策，規則細節卻不定好？「可以找就是可以找，不行就不行」，說實務上可選擇，難道就真的那麼怕被罵？怕到不敢直接明說規定就是不能找零？直呼「可憐那」！

網友就在PTT上表示，我真的沒看過這麼「沒擔當」的政府，自己想出來的政策，規則細節卻不定好？（摘自PTT）

貼文出來後，網友也認為，「規定就是規定」不要一直改，如果又說可以找零，是不是就代表可以拿去換現金，這樣後果只會讓振興效益更差，政府支出的2000元就無法讓前在市場流動，根本漏洞百出。

網友表示「真的，就規定不找零就好，讓攤商多賺點錢會怎樣」、「可以找零，是要怎麼多刺激消費啦」、「這樣買一個塑膠袋就可以換現金了？」、「笑死 那跟發現金差在哪，又在打臉自己」、「介於有跟沒有之間」、「薛丁格的找零」、「大家垃圾袋買起來，爽歪歪阿」。

(中時電子報)