夏季的正式來臨，每天最高溫逐漸攀升，其中大臺北地區、南部地區及花東縱谷會更加炎熱，可能出現34至36度高溫，讓許多人更加離不開冷氣。近日，一名網友哀嚎，他說租屋處冷氣壞了，請房東聯絡師傅來修理，但過了好幾天都沒有來修，或是約了又被放鳥，這讓他質疑「師傅真的很難約嗎」，而網友則紛紛表示，現在旺季真的超忙。

一名網友在PTT無奈表示，最近搬到新租屋處，偏偏冷氣壞了，房東打給水電行處理，無奈從星期一路等到星期二，終於在當天早上接到電話，師傅先是請原PO檢查壓縮機是否有運轉，接著表示周三上午9點半會到現場檢查。

不過，原po周三那一天等到了10點，仍未見師傅，讓他萌生被放鳥的感覺，他PO文質疑：「維修冷氣的師傅真的有這麼難約嗎？」

問題一曝光後，引起許多網友熱烈討論，有許多人揭背後原因，「這種旺季，他手上的單真的不差你一個」、「只能說旺季你要修就是悲劇」、「裝新機比維修好賺，維修他又不缺你這一個」、「這個時候當然是看誰單比較大」。

還有許多人苦主分享經歷，「我四月初天冷的時候裝，都等了快一個禮拜」、「我之前旺季裝冷氣，師傅本來約晚上7點，結果到我家時是凌晨12點多」。

(中時電子報)