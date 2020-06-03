恆春文史工作者念吉成為幫墾丁社頂部落居民恢復排灣族身分，不僅積極採集史料，盼藉還原歷史真相助一臂之力，近日還將向屏縣府提起訴願，同時也取得大家的連署請願書。（謝佳潾攝）

恆春文史工作者念吉成為幫墾丁社頂部落居民恢復排灣族身分，不僅積極採集史料，盼藉還原歷史真相助一臂之力，近日還將向屏縣府提起訴願，同時也取得大家的連署請願書。（謝佳潾攝）

墾丁社頂部落居民是排灣族龜仔角社遺族，但礙於法令問題始終無法恢復身分，恆春文史工作者念吉成為幫助他們，除積極採集史料，盼藉還原歷史真相助一臂之力外，近日還取得大家的連署書、將向屏縣府提起訴願，計畫透過法制面來爭取權利。

念吉成指出，去年他透過石棺群、台灣關界碑等重要古物，發現消失500年的龜仔角社就在現今社頂部落，而全庄百餘人也都知道自己是排灣族後代，並能拿出日據時期登記有「熟番」的戶籍謄本，但卻因錯過「辦理平地原住民登記的時間」，無法取得原民身分。

「血緣關係不是一紙公文可以切割的！」他說，從歷史脈絡可以明確看出社頂部落就是排灣族龜仔角社的遺族，怎能因登記時間過了就不給恢復身分，當時資訊傳播不易，他們不知道要去登記也是情有可原，況且血緣關係本就不能以任何規範去界定。

為此，念吉成除積極採集史料來佐證他們的身分外，也查詢相關法律欲從法制面來替他們爭取權利。而近日捎來好消息，他查到最高行政法院107年判字第240號判決書中，有強而有力的背書，近日將向屏縣府提起訴願。

判決指出，「原住民身分係因『血緣』關係而來，非所謂採登記主義而取得。又省政府之前在民國45、46、48、52年間，雖有規定受理登記期間，並表示逾期概不准再補辦登記手續，但並無未在期間登記就喪失原住民身分之規定」。他說，有信心替大家扳回一城。

(中時 )