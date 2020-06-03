民進黨智庫副執行長吳怡農透過臉書，鼓勵大家出來投罷免票，也南下參加罷韓團體「追念228遊行」活動。前民進黨立委沈富雄忍不住飆4字，「干你屁事」！

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，罷韓這件事，非高雄市民的其他民進黨員的介入，大家應該要拿捏妥當一點。趙天麟是民進黨高雄市黨部主委，甚至是高雄市出身的立委，他所做的這些動作，還可以接受。不過，吳怡農「干你屁事」！吳怡農他都在台北，上次選舉時很紅，就是因為他很紅，就可以下到高雄去幫「罷韓」嗎？年輕人紅是紅，但拿捏應該要有分寸一點。

沈富雄接著表示，交通大學的學生會用了他們的錢，僱了車子，請高雄籍的學生回高雄去孝順媽媽，那交通大學屏東的學生就不應該孝順媽媽嗎？還有要做這種「壞事」，罷韓是中性的，但做這種不當的，是壞事。做這種「壞事」，就不要假藉「媽媽的名字」。不要說母親的名字是台灣，我愛我的老母，每一項都是老母，連這一次罷韓，老母也拿出來，太過分了。

民進黨台北市議員王世堅則指出，趙天麟做的是不得不的應變，因他身為立委，選區又在高雄市，是應民眾的要求。而吳怡農應是他個人去罷韓，並不是民進黨的政策，若是民進黨要策動去罷韓，不會是現在這種規模，因此罷韓從頭到尾就是「罷韓四君子」。

民進黨智庫副執行長吳怡農(前中)今天南下參加罷韓團體晚上舉辦的「追念228遊行」活動。(洪浩軒攝)

(中時電子報)