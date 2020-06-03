由集英社主辦的日本新人漫畫大獎「手塚賞」，在今年12月邁入第100屆。針對有志投稿的國外漫畫家，主辦單位特別開設海外特別部門，邀集日本重量級的漫畫家作為評審，包括《七龍珠》鳥山明、《航海王》尾田榮一郎、《灌籃高手》井上雄彥等，豪華陣容也成為徵件比賽中的一大亮點。

評審員除了鳥山明、尾田榮一郎及井上雄彥外，還有《青之驅魔師》加藤和惠、《我的英雄學院》堀越耕平及手塚製作公司代表。透過官網，每位評審也對參賽者表達不一樣的期許。

鳥山明表示，只要有心創作漫畫，一個人也可以提供如電影、戲劇般等娛樂性的作品，「世界各地的漫畫愛好者們！要不要試著創作出能夠讓所有人沉迷的作品呢？我等著你們的出現！」

尾田榮一郎則說，「如果你現在想畫的題材跟現時流行的主題相似的話，請重新想過另一個題材。比起模仿現有題材的出色作品，即使不完美，我更想看到只有你才能創作出來的漫畫。」

井上雄彥認為，好的漫畫就是角色需要夠鮮明，衷心期盼能在參賽作品中遇見有魅力的角色，「如果主角所處的是一個具有真實感的世界，那又更能顯現出『好』的本質。」

發行日本漫畫周刊《少年JUMP》的集英社，為向已故漫畫大師手塚治虫致敬及鼓勵新人漫畫家，自1971年設立手塚賞，每年舉辦2次至今。此回特別設立海外部門，只收取英文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、韓文的作品，一人最多能報名2部作品，頁數上限55頁，9月1日徵件截止，12月中旬將於東京舉行頒獎典禮。優勝者可得200萬日元還能讓作品於《少年JUMP》上刊載。

(中時 )