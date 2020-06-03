2018年諾貝爾獎得主奧爾嘉・朵卡萩（© Nobel Media. Photo： Alexander Mahmoud）

受到疫情影響，目前恐怕很難出國旅行，不過波蘭當代最受歡迎的女作家之一、2018年諾貝爾獎得主奧爾嘉・朵卡萩的小說《雲遊者》，從17世紀寫到20世紀，從荷蘭、奧地利寫到北非，116個故事穿越不同時空，透過文學，想像旅行的各種面向。

總是綁著招牌辮子頭，朵卡萩自認是「壞女孩」，在大學時主修心理學，畢業後曾擔任臨床醫師，後來從事寫作，是一名心理學家和女權倡議者。她相信文學能連結人類，也透過書寫展現政治想法，她曾表示，「事實上時事今日，所有的事都與政治有關，「包含我們如何生活、如何吃食，以及我們面對他人的態度。」

在小說《雲遊者》中，有各種形式和目的地的旅程，朵卡萩運用自傳、人物側寫、虛構故事、歷史事件、書信、語錄等不同的寫作形式，靈活展現旅行的不同面向。旅行中，獨白與反思交織進行，並且穿插人體解剖、製成標本的故事，來探討人類的生死、行動與遷移。

朵卡萩筆下，《雲遊者》穿越時空，寫到17世紀時，荷蘭解剖學家發現阿基里斯腱的過程，而在18世紀，來自北非的黑人死後被製成標本展示，在奧地利宮廷供人獵奇。她也寫到蕭邦的心臟標本，究竟是如何從巴黎被帶往華沙。來到現代，機場不再是旅行的配角而是主場，最快過時的書，卻是旅遊書。

美國公共廣播電台評論，《雲遊者》是「充滿智慧、想像、難以分類的作品」，英國《衛報》則評價，「在這動盪、狂熱的時代，沒有比這本書更好的旅伴。」

(中時 )