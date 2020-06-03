藝文活動納入振興三倍券使用範圍，但多元的支付類型還是讓不少人「霧煞煞」。以藝文活動而言，實體店面如書店、文創商店等，及線上網購展演票券均可以使用振興三倍券。唯獨需注意的是不適用於電商平台上購買的商品，如博客來上買書、蝦皮上買舞台劇門票，都不列入振興三倍券的適用範圍。

紙本振興三倍券在7月1日至7月7日間開放超商預購，7月15日就可拿健保卡與1000元，在超商或是郵局領取共3000元、含有500元面額及200元面額的振興券。以購買一本280元的書籍為例，民眾可以拿面額200元的振興券與80元零錢支付。若要拿500元面額的振興券支付，則要確保書店願意找零，因商家無被規範有找零義務。

若是喜歡看舞台劇、聆賞音樂演奏會的民眾，過往多是以網路購票系統買票劃位，便可以選擇數位方式使用振興券。數位方式又包含信用卡、電子票證、電子支付的三項種類。

以線上購買3000元的表演場次為例，若要使用信用卡支付，則須先到信用卡網站登錄個人資料，綁定信用卡與振興券一同使用後，便可直接於購票系統上以該信用卡卡號支付3000元的表演場次。消費滿額3000元便會收到簡訊通知，隔月信用卡帳單上，也會減去2000元支出。等於民眾看3000元的表演，只需花1000元。

電子票證使用方式則是依賴悠遊卡、一卡通等實體卡片，7月1日民眾便可以到票證業者網站登錄個人資料，完成記名登記，綁定卡片與振興券使用。若在可以使用電子票證付費的書店、表演廳中，年底前消費累積滿3000元，便會收到簡訊通知，拿著卡片到四大超商請店員過卡，就能領取2000元回饋金。

電子支付的話，則是要先下載參與振興券使用的App，如Line Pay、街口支付等，設定信用卡或銀行帳戶，開通後即可隨即以手機隨時購買商品。以一件600元的文創商品為例，可直接刷App掃描付款，累積消費滿3000元後，在下個月則會直接在App帳戶內收到2000元的匯款。

值得注意的是，若選定其中一種使用方式，如先選擇了信用卡綁定，若年底前希望換成電子支付方式使用，則信用卡的振興券累計消費則無法列入電子支付使用，需重新累計，不可使用不同方式累計消費。

(中時 )