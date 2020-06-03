俄羅斯國防部表示，軍方研究機構完成了初步的新冠病毒疫苗，並將對50名志願士兵進行測試，其中包括5名女性。

戰爭很無聊(War is boring)報導，俄羅斯是世界第3嚴重的新冠病毒感染國，病例數超過42萬，僅次於美國和巴西。俄羅斯政府警告說，如果沒有可行的治療藥或是疫苗，就不能結束該國大部分地區的檢疫限制，因此他們急切著要開發合適、可靠、有效的疫苗。

對此，俄國軍方表示，國防部48研究所與蓋瑪雷雅國家流行病學與微生物學研究中心(Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and Microbiology )合作開發疫苗，並且可以進入人體試驗階段。

聲明說，蓋瑪雷雅研究中心先前已經測試過針對其他致命病毒的基因工程疫苗，比如伊博拉病毒，和引起中東呼吸綜合症（MERS）的冠狀病毒，顯示他們具備研發COVID-19疫苗的能力。

研究主管亞歷山大·金茲堡（Alexander Ginzburg）在塔斯社（TASS）發表的評論中說，使用該疫苗不會產生任何副作用。

(中時電子報)