疫情帶給人未知和不安，壓力該如何抒發？法國巴黎市立劇院自3月下旬開放「為你讀詩」服務至今，由40多位專業演員以電話為民眾讀詩，陪伴度過疫情間的煩悶。該服務開放全球民眾免費申請，使用語言包括法文、中文、非洲語多國語言，台灣人同樣可申請。

巴黎市立劇院的讀詩服務，自2003年開始，劇院有團隊會到圖書館和民眾聊天交流，並為對方挑選詩作，現場讀詩。在疫情爆發期間，劇院關閉，表演取消，這項服務改以電話方式，陪伴民眾在疫情間，度過沒有表演可看的日子。

受邀參與的演員之一楊宜霖來自台灣，在團隊裡以中文、法語為大眾讀詩。她表示，為保持驚喜感，「團隊並不會預先透露確切會讀的詩作清單，一切按照當下狀態選詩。但疫情間，選詩有個準則，太過憂鬱、悲傷的詩作，我們暫時不選，盡量選讀帶有正向力量的作品。」

為你讀詩服務，每通電話長度約為15到20分鐘，參與者需先到劇院網站提出申請，有專人協助預約時段。讀詩的進行方式為，演員會先和民眾聊天，了解當下情境、狀態，並依照不同的心情，為其選詩、讀詩。

(中時 )