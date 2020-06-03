高市府教育局積極推動雙語教育成效顯著，市議會教育部門議員3日在召集人童燕珍帶領下，分別前往訪視苓雅區成功國小與前金區建國國小的雙語教育成效，2校都結合各領域課程進行雙語教學，展現雙語教育亮麗成果，前往訪視的議員對校方推動雙語教育給予極大的肯定。

成功國小、建國國小2校親師生，積極參與高雄市雙語特色計畫，配合市府與教育局雙語政策，用心設計一系列雙語教學課程內容，也促進中外師共同合作教學，並透過文化體驗與多元學習，提升學生英語力與英語學習興趣。

成功國小校長呂佳真指出，為了奠基學生雙語學習，學校於108學年度各聘任1名英國籍外語專任教師與加拿大籍外語兼任教師，加入雙語教學行列。議員們分成2組，實際入班進行雙語課程觀摩，孩子們在每周雙語課程的洗禮下，課堂上與外師對答如流，獲得議員們的高度肯定。

建國國小校長朱柏州認為，雙語課程能有如此成效，除了外師課堂中常以誇張肢體動作、生動有趣的表情讓英語學習活潑有趣外，更得歸功於上課前的完善備課機制，中師、英師及外師每周固定進行課程討論及演練，讓外師更快融入台灣課程教學。

教育局長吳榕峯表示，培育學生良好競爭力與國際移動力，首重就是語言能力，高雄市規畫周延雙語教育計畫，由國小、國中、高中到大學，均有完整的雙語課程計畫，希望厚植高雄市孩子實力，提升國際競爭力，讓高雄與國際接軌，並成為國際城市。

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(中時 )