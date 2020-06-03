名設計師聶永真看不下去，晚間氣得在臉書不留情痛罵「他們真的可以去死」。(圖/ 摘自聶永真臉書)

知名YouTuber「黃氏兄弟」以清新又有親和力的風格，擁有一票支持他們的粉絲，今(3)日卻遭爆料網路約砲，露骨聊天內容全被公開，讓他「被迫出櫃」，稍早發聲明外還特地拍影片致歉，並痛哭向媽媽坦承性向；名設計師聶永真看不下去，晚間氣得在臉書不留情痛罵「他們真的可以去死」。

「黃氏兄弟」瑋瑋被迫出櫃事件，讓不少名人紛紛跳出來聲援，其中金獎級設計師聶永真從晚上8點半左右，開始在臉書一連串砲轟爆料者，他認為他們蹂躪別人的私生活、逼迫他人出櫃真的太過分，更氣得在留言串裡二次動怒，「受！不！了！他們真的可以去死！」。

隔了約一個小時，聶永真又發了一篇文替瑋瑋說話，開頭就點出「黃氏兄弟的瑋瑋沒有做錯事，也沒有做出任何不好的示範，他不需要說對不起」；聶永真認為這是瑋瑋的私生活，忍不住問「單身自由約砲犯法嗎？」，最後不免狠酸「假道學的存在才是這個社會裡最羞恥的事」。

(中時電子報)