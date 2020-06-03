高雄時代力量議員黃捷在高雄市議會向市長韓國瑜問政時，以招牌的「翻白眼」爆紅，不僅擄獲眾多鄉民芳心，更得到「白眼女神」的稱號。不過有網友指出，當年黃捷在高雄選上議員，其中有不少眷村票，可是後來她逐漸變成「打韓大將」，如今成為一大韓黑，這樣黃捷「還選的上嗎」？沒想到網友給驚人答案：躺著都選得上！

原PO在PTT上發文問「黃捷下次選的上嗎？」2018年選戰也借著韓國瑜的「又老又窮」拿了不少眷村票選上議員，是不爭的事實。但是選上後，黃捷在罷韓參與上也是不遺餘力，搖身一變成為「韓黑分子」，原PO不解，「這樣當初投給她的那些眷村票，還會投給她嗎？」

貼文曝光後，有另一位住在鳳山的網友回文表示，「黃捷會上是真的靠年輕人的票，中老年人基本上配票就配光光了，鳳山所有市議員，藍綠都是那些老臉孔，只有黃捷是唯一新人，她能選上是真的不簡單」。

不過推文網友卻一致認為，黃捷選上完全沒問題，幾乎躺著選都會上。表示「躺著選」、「不設競總都躺著上」、「怎麼可能…選不上」、「可以吧，認真又可愛」、「我跟你說，你講的那段黑歷史，根本沒多少人知道而且就算知道了，也一樣是穩上的」、「翻白眼那個比較有記憶點好嗎，應該只有高不高票，沒有選不選的上的討論吧」。

(中時電子報)