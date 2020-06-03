誰說台灣小黃司機的素質不好？中華大學講座教授杜紫宸，他用了一片口罩，親身經歷給解答。而小黃司機的反應更是讓他驚呆了。

杜紫宸在臉書PO文說，最近一周因急事出門，來不及搭捷運，招手叫了計程車，等他一開車門才想起忘了攜帶口罩。杜紫宸很不意思地問：「對不起，我忘了戴口罩，能上車嗎？」司機回答：「沒事，我有口罩，我送你一個。」

面對司機慷慨贈口罩，下車時，杜紫宸希望付車資之外，也加付5元口罩費，但司機卻說不需要，表示工會每天都會配一個口罩給他們，杜紫宸堅持一定要給：「因為5元是政府的公定價格。」

一樣的劇情，不相干的司機，杜紫宸說他連續碰到兩次，因此他認為，台灣的計程車司機可能沒有「素質不好」的問題。PO文曝光後，也吸引網友回應「我也遇過兩次送我口罩這麼有善心的計程車司機」、「杜大堅持付錢，也讓計程車司機相信台灣公民善良，也願意協助人」、「暖心！台灣善人多」。

(中時電子報)