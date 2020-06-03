2004年1月8日，晚上大約11點，日本知名論壇「2ch」，有一名叫葉純（はすみ）的網友，發布一則求救貼文，內容大概是葉純述說深夜坐電車時，無意中到達現實中不存在的無人車站「如月車站」，葉純說當時乘坐靜岡縣的火車，搭車時感覺怪異，想詢問車長但沒得到回應，列車穿過隧道，停在一個叫做「如月站」的地方，9日凌晨12點29分，葉純在如月站下車後，電車就開走了。

葉純當時有打電話叫家人來接，但沒人知道如月車站究竟在哪，許多網友留言想辦法，希望能幫到葉純，且就算用GPS定位，也查不出所在地，葉純決定沿鐵路走回去，途中葉純曾打110求救，但被警察當成惡作劇，沒多久葉純又留言，表示聽到遠方傳來太鼓和鈴鐺聲，此時葉純聽到後方傳來一句「很危險喔，不可以在鐵路上行走」，原以為是站務員，回過頭卻只看遠處站著一個單腳老人。

2點45分，葉純表示已經走出「伊佐貫隧道」，3時10分留言說遇到一名男子，當時網友極力阻止葉純遠離男子；3點44分，葉純留言說男子不太對勁，但之後杳無音訊。

網友Sato_bluepaint表示誤闖如月車站(圖片取自/Sato_bluepaint Twitter)

2011年，推特上接連出現誤闖如月車站的推文，雖然無法證實真假，但如月車站從此成最有名的鬼車站、以及都市傳說；想不到多年過去，2019年如月車站的體驗，又出現在推特，一名網友Sato_bluepaint，上傳多張詭異的車站照片，其中有有一張就拍到「きさらぎ駅（如月車站）」。

文章引起網友熱議，但很快就有專業網友揭露真相，表示照片是用芝山鐵道的「東成田站」修圖，該站幾乎沒人上下車，月台又陰暗，「只要搜尋東成田站，就會發現與第一張地板很像」，事後Sato_bluepaint也承認是修圖沒錯。

(中時電子報)