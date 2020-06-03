英國泰晤士報高等教育特刊今天公布2020亞洲大學排行，台灣有36所大學入榜，較去年增加4所，排名最高的是台灣大學，第21名。北京清華大學則蟬聯榜首。

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education，THE）發布第8屆亞洲大學排行，北京清華大學去年擊敗長期占據榜首的新加坡國立大學，首登第一，今年蟬聯榜首。北京大學從去年的第5攀升到第2，排行榜創立以來，首次前兩名都由中國的大學包辦。

新加坡國立大學從2016年以來一直居冠，去年屈居第2，今年再下滑至第3。

第4名至第10名依次為香港大學、香港科技大學、南洋理工大學、東京大學、香港中文大學、首爾大學、中國科學技術大學和成均館大學並列。

THE表示，今年排行涵蓋30個國家與地區489所大學，較去年增加17%。排行榜使用13項評核標準，涵蓋教學、研究、引文、國際視野和行業收入等5個面向。

THE指出，中國除了拿下前兩名以外，中國科學技術大學也從去年的第12名上升到第10。

中國的大學在前20名共拿下7席，其次是南韓的5所。不過，日本仍是最多大學入榜的國家，有110所。中國居次，有81所，較去年72所增加。

台灣大學從去年第25上升至21。台北醫學大學上升29個名次，來到第35。清華大學上升13個名次，來到第46。台灣科技大學下降19個名次到第80。中國醫藥大學下降29個名次，來到第89。前100名的台灣院校還有交通大學（89）、陽明大學（100）。

之後依序為成功大學（103）、國立師範大學（119）、亞洲大學（146）、長庚大學（156）、輔仁大學（201-250）、高雄醫學大學（201-250）、中央大學（201-250）、政治大學（201-250）、國立東華大學（201-250）、中山大學（201-250）、台北科技大學（201-250）、國立雲林科技大學（251-300）、中原大學（301-350）、逢甲大學（301-350）、中興大學（301-350）、台北大學（301-350）、國立台灣海洋大學（301-350）、義守大學（351-400）、彰化師範大學（351-400）、中正大學（351-400）、慈濟大學（351-400）、元智大學（351-400）、朝陽科技大學（401以外）、銘傳大學（401以外）、嘉義大學（401以外）、勤益科技大學（401以外）、高雄大學（401以外）、淡江大學（401以外）、東海大學（401以外）。

THE主編巴堤（Phil Baty）表示：「COVID-19絕對將對全球高教版圖造成巨大影響，包括擾亂亞洲學術人才前往西方國家大學。若這些人才留在本地，將提升亞洲的大學國際競爭地位。」

(中時電子報)